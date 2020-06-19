Лукашенко и Путин договорились о переговорах в Москве

Во время телефонного разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным главы государств договорились о проведении переговоров в Москве. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в экономике и решили встретиться в российской столице для продолжения разговора.

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт отметила, что лидеры не обсуждали расследование дела против Белгазпромбанка, основным фигурантом которого является главный соперник Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико.

Лукашенко при этом подтвердил, что прибудет в российскую столицу 24 июня и примет участие в параде Победы. На трибунах он будет вместе со своими сыновьями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Песков напомнил, что Россия не вмешивается во внутренние дела государств. В то же время в Комитете государственного контроля Белоруссии заявили, что деятельность Бабарико, претендующего на пост президента республики, контролировалась «кукловодами» из «Газпрома».

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