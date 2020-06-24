Лукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко остался в стороне во время общения российского лидера Владимира Путина с приехавшими на парад Победы главами государств. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.

Перед возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата Путин переговорил «на ногах» с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана.

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко все это время держался позади, ни с кем не общался», — пишет агентство.

Уже после церемонии возложения Путин некоторое время общался с молдавским лидером Игорем Додоном.

Между тем на трибунах президент Белоруссии сидел недалеко от президента России. Во время общения с одним из ветеранов войны белорусский лидер вытер платком слезы.

Он прибыл в Москву накануне вечером. Свое участие в празднествах Лукашенко подтвердил в ходе телефонного разговора с российским коллегой 19 июня.

В этом году в честь юбилея Победы в Москву приехали также лидеры Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

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