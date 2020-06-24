Лукашенко поговорил с ветераном и вытер слезы

Президента Белоруссии Александра Лукашенко тронула беседа с ветераном войны во время парада Победы в Москве. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье», видно, как белорусский лидер вытер платком слезы.

Как сообщает «Sputnik Беларусь», ветераны Великой Отечественной войны сидели на трибуне в первом ряду вместе с главами государств, приехавшими на парад. Лукашенко прибыл на памятные мероприятия в Москве со своими сыновьями — Виктором, Дмитрием и Николаем.

Кроме Лукашенко, на параде присутствуют главы Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, а также председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также собирался попасть на парад, однако у нескольких членов киргизской делегации был выявлен коронавирус уже после прибытия в Москву. Глава государства принял решение отказаться от участия в мероприятиях в целях безопасности, сообщает ТАСС.