Глава МВД Белоруссии рассказал про «ласковые намеки» ОМОНа на акциях протеста

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев рассказал, что сотрудников ОМОНа специально инструктируют, чтобы они проявляли максимальную сдержанность на акциях протеста. Об этом пишет Tut.by.

По его словам, задерживают только тех, кто игнорирует многократные предупреждения о незаконности проведения массовых мероприятий. Караев считает, что акции протеста в Минске и других городах направлены на «раскачивание ситуации» и таят в себе «огромную опасность», поскольку затрагивают большое количество граждан, которые не хотят в них участвовать.

Министр добавил, что в такой ситуации неизбежны случаи, когда милиционеры «непреднамеренно задевают посторонних людей», что вызывает недоумение непричастных. «Таким образом, те, кто это организовывал, они достигают своей цели — привлечь на свою сторону как будто задетых властью или правоохранительными органами», — пояснил Караев.

Он отметил, что среди правоохранителей проводят инструктаж, чтобы те не применяли без достаточных причин физическую силу и проявляли максимальную выдержку.

«А в органы внутренних дел доставляют для разбирательства только тех, кто специально, преднамеренно, игнорируя многократные требования и даже намек с физическим выталкиванием, но ласковым таким, несиловым, все равно стараются продолжить эти мероприятия. Дестабилизировать обстановку, дорожное движение, движение по тротуарам и втянуть в эти события непричастных людей», — подчеркнул глава министр.

В Белоруссии 9 августа состоятся выборы президента. Власти арестовали двух оппозиционных претендентов — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского, а также ряд активистов. Это вызвало акции протеста в Минске и других городах. Действующий президент Александр Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявил, что в Белоруссии хотят устроить революцию.

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