Глава сената Белоруссии призвала протестующих остановиться

Председатель Совета республики Беларусь Наталья Кочанова призвала протестующих против президента страны Александра Лукашенко остановиться. Об этом она заявила в эфире телеканала «Беларусь 1», ее слова передает РИА Новости.

«Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение», — сказала Кочанова. Она также призвала белорусов не разрушать то, что они строили за годы независимости республики.

Спикер также передала слова главы государства. Так, Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний в ходе протестов. Председатель сената отметила, что на вечер 13 августа отпущены более тысячи задержанных, а несовершеннолетних передали родителям под расписку.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны несколько тысяч человек.