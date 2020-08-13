Поддерживающие оппозицию белорусские военные попали на видео. Его опубликовало в своем Telegram-канале издание «Медиазона.Беларусь».

На кадры попало движение колонны военной техники вдоль одной из так называемых цепей солидарности, которые оппозиция выстраивает в знак протеста против произвола силовиков. Солдаты начали показывать им из окна знак «виктория», который был одним из символов кампании Светланы Тихановской.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Официально подтверждена гибель двух человек.

Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию. За четыре ночи протестов были задержаны около семи тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.