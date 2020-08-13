Белорусский силовик помахал протестующим и сорвал овации

В Белоруссии один из силовиков помахал протестующим и сорвал овации. Видео опубликовал Telegram-канал Tut.by.

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов из проезжающего автобуса показывает знак «виктория». Люди на тротуаре встречают это радостными криками. Некоторые подняли вверх кулаки.

По всей Белоруссии уже несколько дней проходят массовые протесты. Их участники требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых, честных выборов главы государства. Протесты разгоняются с помощью спецсредств. Задержаны несколько тысяч человек.

В сети стали появляться видео с выбрасывающими форму белорусскими силовиками. Они заявляли, что давали присягу народу и им стыдно за тех, кто выполняет приказы о жестоком разгоне протестующих.