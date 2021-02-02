Ургант высмеял зарегистрировавшегося в TikTok Дроздова

Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале посмеялся над телеведущим и ученым Николаем Дроздовым, который недавно зарегистрировал аккаунт в TikTok. Отрывок передачи доступен на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Ведущий пошутил, что после появления Дроздова в TikTok средний возраст пользователей сервиса вырос с 12 до 14 лет. «А я напомню, что Николай Дроздов старше Дани Милохина в 19 раз», — добавил Ургант.

По словам ведущего «Вечернего Урганта», Дроздов завел страницу в TikTok, чтобы давать добрые советы молодым людям. «Я думаю, что Николая Николаевича в TikTok ждет большой успех, потому что у нас не Америка — пожилого человека в соцсетях не заблокируют», — заключил Ургант, намекая на инцидент с бывшим президентом США Дональдом Трампом, аккаунты которого временно заморозили практически во всех популярных социальных сетях.

83-летний Дроздов завел аккаунт в TikTok 27 января. Он рассказал, что создал канал ради «добрых советов молодежи». И хотя телеведущего отговаривали, он все равно решился просвещать пользователей соцсети таким способом.