Адвокаты Навального обратились в Совет Европы из-за дела «Ив Роше»

Адвокаты Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обратились в Комитет министров Совета Европы, заявив о неисполнении Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге по делу «Ив Роше». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По ее словам, обращение рассмотрят на заседании в марте. Защита будет просить задействовать статью 46 Конвенции по защите прав человека и основных свобод в отношении России.

Решение ЕСПЧ не содержит выводов о политической мотивации или предвзятости уголовного дела. Компенсация Навальным была выплачена.

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где проходил лечение. Оппозиционер впал в кому 20 августа прошлого года, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.