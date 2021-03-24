Адвокаты Навального пожаловались на недопуск к нему

Адвокатов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального не пустили в ИК-2 в Покрове для свидания с подзащитным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По ее словам, адвокаты находятся у ворот колонии с самого утра, однако их не допустили к Навальному и не зарегистрировали. «Администрация объясняет это наплывом посетителей и занятостью всех кабинетов для свиданий, однако с самого утра, кроме нас, был только один посетитель, адвокат», — пожаловалась Михайлова.

Адвокат уточнила, что в 17:00 прием посетителей был завершен, однако свидания с Навальным намерены добиться в четверг, 25 марта.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.