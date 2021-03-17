В ОНК заявили об отсутствии жалоб Навального на условия содержания в колонии

Учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный не имеет жалоб на условия содержания в исправительной колонии №2 (ИК-2) города Покров Владимирской области. Об этом сообщил член региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Сергей Яжан, передает ТАСС.

Накануне в рамках проверки колонии он встретился с осужденным и лично пообщался с ним. «Хочу отметить, что жалоб у него нет, настроение хорошее», — отметил член ОНК. По словам Яжана, Навальный в настоящее время находится на карантине. Он добавил, что комиссия продолжит посещать эту колонию и держать ситуацию на контроле.

Ранее оппозиционер назвал колонию, где он отбывает наказание, «дружелюбным концлагерем». Он рассказал, в ИК-2 все строго соблюдают устав, нет даже намека на насилие, а использовать мат и жаргонные слова запрещено. «Я так себе и называю свой новый дом — "наш дружелюбный концлагерь"», — написал Навальный.

За малейшие нарушения в ИК-2 составляют рапорт. Также он отметил, что за ним, как «склонным к побегу», установлен особый контроль. Ночью, каждый час, сотрудник колонии снимает его на камеру, фиксируя время и резюмируя, что осужденный находится на месте.

20 февраля Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.