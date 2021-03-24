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Пригожин написал директору ФБР

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Российский предприниматель и глава компании «Конкорд» Евгений Пригожин написал директору Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристоферу Рэю и потребовал удалить с сайта ведомства предложение вознаграждения за информацию о нем. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице «ВКонтакте».

В письме, копия которого опубликована в сообщении, говорится о нарушении ФБР нескольких принципов прав человека и Уголовного кодекса РФ.

Автор письма обращает внимание на то, что ФБР предлагает 250 тысяч долларов от безысходности, так как в прошлом году Интерпол признал обвинения против него не уголовно-правовыми, а политически мотивированными.

Юридическая служба компании «Конкорд» указывает на расхождения в обвинениях в российской и английской версиях объявления ФБР.

«Забавная ситуация получается. Мошенники мошенническим путем пытаются меня, кристально чистого человека, обвинить в мошенничестве», — сказал Пригожин.

18 марта бизнесмен предложил ФБР 250 тысяч долларов за фабрикацию дела против него.

Ранее ФБР объявило Пригожина в розыск и предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о нем. Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

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