Пригожин предложил ФБР 250 тысяч долларов за фабрикацию дела против него

Бизнесмен Евгений Пригожин, объявленный Федеральным бюро расследований (ФБР) в розыск по делу о вмешательстве в выборы президента США 2016 года, потребовал предоставить все имеющиеся документы о нем. Об этом говорится в заявлении пресс-службы его компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

«В соответствии с двумя федеральными законами США, законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни, я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично», — сказал Пригожин. Бизнесмен также выразил готовность компенсировать затраты бюро на изготовление соответствующих копий в сумме 250 тысяч долларов.

«Господа из ФБР, с учетом того, что у вас нет никаких доказательств моей вины, думаю, что этой суммы хватит на то, чтобы напрячься, потратить свое время и сфабриковать хоть что-то», — добавил он.

В конце февраля ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о петербургском бизнесмене. По данным бюро, Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США. По версии ФБР, бизнесмен был главным спонсором «Агентства интернет-исследований» (IRA) и лично одобрил вмешательство структуры в американские выборы.