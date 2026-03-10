Назван возможный кандидат на пост уполномоченного по правам человека в России

«Ведомости»: Депутат Лантратова может стать уполномоченным по правам человека

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова может стать новым уполномоченным по правам человека в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Лантратова в разговоре с изданием отказалась комментировать данную информацию. На данный момент пост омбудсмена занимает Татьяна Москалькова, срок ее полномочий заканчивается в апреле 2026 года.

Закон об уполномоченном по правам человека гласит, что омбудсмен назначается на должность и освобождается от нее Госдумой. Предложение о кандидатах может вносить Совфед, Дума и президент.

Татьяна Москалькова заняла пост омбудсмена в апреле 2016 года, сменив на этом посту Эллу Памфилову. До этого Москалькова была депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия». В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил оставить ее на второй срок.