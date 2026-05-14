Госдума назначила нового уполномоченного по правам человека в России

14:20, 14 мая 2026Россия

Госдума назначила Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госдума назначила председателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Лантратова сменит на этом посту Татьяну Москалькову, которая покинула пост омбудсмена 14 мая 2026 года. Новый уполномоченный уже принесла присягу и официально вступила в должность.

«Клянусь защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, справедливостью и голосом совести», — зачитала Лантратова текст присяги.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поблагодарил Москалькову за работу на должности омбудсмена. Он подчеркнул, что она многое сделала для того, чтобы «именно человек стоял во главе повестки» работы института уполномоченного.

