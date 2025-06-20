В Казахстане нашли находящийся на вооружении ВСУ британский БПЛА

Lada.kz: В Казахстане нашли британский БПЛА, находящийся на вооружении ВСУ

В Казахстане нашли британский беспилотный летательный аппарата (БПЛА), находящийся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает местное издание Lada.kz.

Сообщается, что он был найден 19 июня, в Мангистау, у железнодорожной станции Болашак. Город находится недалеко от города Актау, где в декабре упал лайнер Азербайджанских авиалиний (AZAL), пишет украинское издание «Страна.ua».

SHOT пишет, что, предположительно, в Казахстане нашли британский беспилотник Banshee Jet 80. С 2022 года его используют в ВСУ. Дальность полетов — более 700 километров.

В июне Казахстан начал военное сотрудничество с Великобританией. Стороны подписали план двустороннего взаимодействия на 2025 — 2026 года.

