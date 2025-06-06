Казахстан начал военное сотрудничество со страной НАТО

Казахстан начал военное сотрудничество с Великобританией

Делегация Министерства обороны Казахстана под руководством главы ведомства полковника Ерболы Құмарбекұлы подписала документ о начале военного сотрудничества с Великобританией. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Подписание документа прошло в Лондоне. Представители государств обсудили текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия. Казахстанские военные смогут получать высшее военное образование в военно-учебных заведениях Великобритании.

«По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год», — сообщается на сайте правительства Казахстана.

Ранее Азербайджан начал военное сотрудничество с НАТО. Вооруженные силы страны провели совместный с НАТО тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между Минобороны республики и североатлантическим альянсом в 2025 году.