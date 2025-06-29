Песков прокомментировал динамику переговоров с Украиной

Песков: Динамика переговоров зависит от позиций Киева и Вашингтона

Динамика переговорного процесса с Украиной во многим зависит от позиции Киева и посреднической эффективности Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — прокомментировал Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что позиция России давно известна и понятна. Он также отметил, что необходимо учитывать «реальное положение дел на земле».

Ранее в Верховной Раде заявили о слабой позиции Киева на переговорах с Россией. По словам нардепа Александра Дубинского, у Зеленского выбиты все козыри для дальнейших переговоров.