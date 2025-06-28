«Очень приятные заявления». Трамп высоко оценил слова Путина. Что сказал президент России об отношениях с США?

Трамп назвал очень приятными слова Путина об отношениях России и США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил высказывания своего российского коллеги Владимира Путина, касающиеся отношений Вашингтона и Москвы. Американский лидер назвал их «очень приятными».

Он сегодня выступил с некоторыми приятными заявлениями. Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома не конкретизировал, какие именно заявления показались ему приятными. Он подчеркнул, что Путин уважает Соединенные Штаты, как и председатель КНР Си Цзиньпин, а также лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Путин рассказал о подготовке к встрече с Трампом

27 июня российский лидер заявил, что встреча с главой Белого дома Дональдом Трампом вполне возможна.

Встреча вполне возможна, и мы с удовольствием будем ее готовить Владимир Путин президент России

Глава государства рассказал, что относится с большим уважением к Трампу, и подчеркнул, что усилия президента США по урегулированию конфликта на Украине искренни.

Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны. Налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами Владимир Путин президент России

Путин добавил, что солидарен с американским лидером в том, что по итогам встречи нужно выходить на новые рубежи сотрудничества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Дональд Трамп пообещал ему приехать на переговоры по Украине, если к ним присоединится Владимир Путин.

Трамп поделился ожиданиями от переговоров по Украине

Президент США отметил, что рассчитывает на прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Нам необходимо решить этот вопрос, и я полагаю, что кое-что произойдет на данном направлении Дональд Трамп президент США

Ранее Трамп по дороге на саммит НАТО заявил, что хотел бы заключить сделку с Россией. Глава Белого дома добавил, что Путин позвонил ему и предложил США помощь в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Трамп ответил, что ему не нужна помощь с Ираном, а «нужна помощь с Россией».

23 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп при необходимости готовы позвонить друг другу в любой момент по специальным каналам закрытой связи.

На Западе отметили изменение тона Трампа в отношении Путина

Как сообщала газета Financial Times, Трамп поменял тон в отношении российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в главе России из-за его максималистских требований.

«Дональд Трамп проявил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его "очень милым" после встречи с ним на полях саммита НАТО, но при этом занял более жесткую позицию в отношении России», — отметили журналисты.

Аналогичного мнения придерживается канцлер Германии Фридрих Мерц. Он указал, что президент США становится все более критичным в отношении российского лидера.

