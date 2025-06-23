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12:54, 23 июня 2025Мир

В Кремле рассказали о контактах Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп открыты для моментальных звонков друг другу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп при необходимости готовы позвонить друг другу в любой момент по специальным каналам закрытой связи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В любой ситуации, когда они считают это целесообразным, они открыты для моментальных звонков друг к другу. Есть такая возможность, есть каналы закрытой связи, которая позволяет им в любой момент дня и ночи созваниваться друг с другом», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, возможны ли прямые контакты лидеров двух стран на фоне заявлений Трампа о стремлении сменить власть в Тегеране.

Ранее Песков заявил, что Трамп не предоставлял Путину детальной информации о своем намерении нанести удары по Ирану. Он добавил, что действия США на Ближнем Востоке не повлияют на российско-американские отношения, поскольку это «независимые процессы».

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