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12:29, 23 июня 2025Мир

Кремль рассказал об информировании Путина Трампом об ударах по Ирану

Песков заявил, что Трамп не информировал детально Путина об ударе по Ирану
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп не предоставлял детальной информации российскому коллеге Владимиру Путину о своем намерении нанести удары по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По этому вопросу никакого детального информирования не было. Вы знаете, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась главами государств в ходе их последних телефонных разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения касаемо этой темы. Но непосредственно детального информирования не было», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, он заявил, что удары США по иранской территории не повлияют на российско-американские отношения, поскольку это «независимые процессы».

Ранее Песков выразил глубокое сожаление в связи с новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что из-за действий Вашингтона произошло увеличение количества участников этого конфликта и возник новый виток напряженности в регионе.

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