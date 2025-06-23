Кремль рассказал об информировании Путина Трампом об ударах по Ирану

Песков заявил, что Трамп не информировал детально Путина об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп не предоставлял детальной информации российскому коллеге Владимиру Путину о своем намерении нанести удары по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По этому вопросу никакого детального информирования не было. Вы знаете, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась главами государств в ходе их последних телефонных разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения касаемо этой темы. Но непосредственно детального информирования не было», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, он заявил, что удары США по иранской территории не повлияют на российско-американские отношения, поскольку это «независимые процессы».

Ранее Песков выразил глубокое сожаление в связи с новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что из-за действий Вашингтона произошло увеличение количества участников этого конфликта и возник новый виток напряженности в регионе.

