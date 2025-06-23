Кремль рассказал об информировании Путина Трампом об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп не предоставлял детальной информации российскому коллеге Владимиру Путину о своем намерении нанести удары по Ирану. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«По этому вопросу никакого детального информирования не было. Вы знаете, сама тема Ирана неоднократно обсуждалась главами государств в ходе их последних телефонных разговоров. Со стороны России озвучивались определенные предложения касаемо этой темы. Но непосредственно детального информирования не было», — отметил представитель Кремля.
Кроме того, он заявил, что удары США по иранской территории не повлияют на российско-американские отношения, поскольку это «независимые процессы».
Ранее Песков выразил глубокое сожаление в связи с новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Он отметил, что из-за действий Вашингтона произошло увеличение количества участников этого конфликта и возник новый виток напряженности в регионе.