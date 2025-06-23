В Кремле отреагировали на удары США по Ирану

Песков: Кремль выражает сожаление в связи с новой эскалацией на Ближнем Востоке

Кремль выражает глубокое сожаление в связи с новой эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары США по Ирану, сообщает РИА Новости.

«Произошло увеличение количества участников этого конфликта, новый виток эскалации напряженности в регионе. И конечно же, мы осуждаем это и выражаем глубокое сожаление в этой связи», — сказал представитель Кремля.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Иран намерен дать ответ на авиаудары США по объектам ядерной инфраструктуры на своей территории.

22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан», — заявил американский лидер Дональд Трамп.