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23:09, 29 июня 2025Россия

В Кремле высказались о третьем раунде переговоров с Украиной

Песков: Сроки проведения 3-го раунда переговоров будут понятны в ближайшие дни
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Сроки проведения третьего раунда переговоров с Украиной будут понятны в ближайшие дни. Надежду на это выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока у РФ не назначено встреч с представителями украинской стороны, но все может измениться в ближайшее время.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение о меморандумах России и Украины. По его словам, как и ожидалось, документы имеют противоположное содержание. Глава государства добавил, что переговоры Москвы и Киева организуются и проводятся для нахождения путей сближения.

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