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05:36, 1 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности взятия села Червоная Зирка в ДНР

Военный Малой: Во время взятия села Червоная Зирка ВСУ не вступали в прямой бой
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При взятии села Червоная Зирка (Красная звезда) в ДНР российскими военными Вооруженные силы Украины (ВСУ) не вступали в прямой бой, сообщают «Известия».

По словам военного с позывным Малой, украинские военные отступали, но при этом «огрызались артиллерией» и запускали дроны-камикадзе и гексакоптеры.

Военный с позывным Вахх рассказал РИА Новости, что взятие села произошло быстро. «Сейчас особо они не оказывают сопротивления. В основном все бегут», — сказал он.

Минобороны отчиталось о взятии села 28 июня. Поселение взяла под контроль группировка войск «Восток».

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