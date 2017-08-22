Красноярцу отказали в трудоустройстве из-за его мужского пола

Жителя Красноярска отказались принимать на работу в магазин спецодежды из-за того, что он мужчина, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Потерпевший пытался устроиться в магазин «Индустрия» еще в начале июня, но получил отказ. При этом его деловые качества не интересовали работодателей, отметили в пресс-службу.

Мужчина пожаловался в прокуратуру Свердловского района города в связи с нарушением его конституционных прав. Ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения. Лицо, отказавшее в приеме на работу, привлекли к дисциплинарной ответственности. Организации вынесли предупреждение «за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина».

4 августа Первомайский районный суд Омска постановил выплатить 30 тысяч рублей мужчине, которого отказались брать на работу в магазин спортивного питания Hardcore из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Гомосексуал попытался устроиться продавцом весной. Ему отказали, а в письменном ответе сослались на статью 64 Трудового кодекса России и на закон о гей-пропаганде.