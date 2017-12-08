На газификацию Ямала потратят более трех миллиардов рублей

Власти Ямала планируют потратить на газификацию региона около 3,2 миллиарда рублей. Соответствующую программу на 2018-2022 годы подписал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Об этом говорится на сайте правительства округа.

Для реализации инициативы из окружного бюджета будет выделено 670 миллионов рублей, еще 166,5 миллиона — из местных бюджетов. Большую часть финансирования проекта — около 2,4 миллиарда рублей — составят частные инвестиции.

В рамках программы электро- и теплоснабжение населенных пунктов Ямала переведут на местный пригодных газ. Это позволит снизить затраты на содержание ЖКХ и сдержать рост цен и тарифов на коммунальные услуги. Власти надеются, что такие меры повысят инвестиционную привлекательность округа и конкурентоспособность ямальских производителей. В правительстве отметили, что новая программа также позволит улучшить экологию ЯНАО.

В настоящее время в газодобывающем регионе к газу подключена примерно треть домов. Газификации подлежит 77,75 процента жилфонда.

Из 57 автономных электростанций 9 работают на природном газе, а из 255 котельных — только 177. Местная промышленность и население используют газ в объеме менее 11 процентов от всей потребляемой энергии.