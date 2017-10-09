Власти Подмосковья рассказали о газификации региона

29 газопроводов ввели в эксплуатацию в населенных пунктах Московской области с начала года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник, 9 октября.

«Новые объекты позволили улучшить качество газоснабжения более 11 тысяч жителей. (...) Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах с населением 33 тысячи человек», — сказал заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов.

С начала текущего месяца газопроводы запустили в деревнях Лобаново, Павловское городского округа Шаховская и деревне Исаково Воскресенского района. Протяженность сетей составила 13,5 километров. Построенные объекты дают возможность подключения к газу домов более 600 местных жителей, уточняется в материале.

14 июня сообщалось, что в Московской области за четыре года подключили к газу около 70 тысяч жителей.

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» к настоящему моменту построено свыше 1200 километров газопроводов, газифицировано 264 населенных пункта, порядка 116 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. Программа рассчитана до 2025 года.