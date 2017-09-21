Власти Подмосковья рассказали о темпах газификации региона

27 газопроводов ввели в эксплуатацию на территории Подмосковья с начала текущего года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 21 сентября.

«Это 34 процента годового плана. Новые объекты позволили улучшить качество газоснабжения более десяти тысяч жителей. Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах с населением 33 тысячи человек», — сказал заместитель председателя правительства Мособласти Дмитрий Пестов.

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области» к настоящему моменту построено свыше 1200 километров газопроводов, газифицировано 264 населенных пункта, порядка 116 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. Программа рассчитана на период на 2025 года.

14 июня сообщалось, что в Московской области за четыре года подключили к газу около 70 тысяч жителей.

В марте глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия никогда не будет газифицирована на 100 процентов. Он пояснил, что в некоторых субъектах невозможно обеспечить работу необходимой инфраструктуры.