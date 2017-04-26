Иванов поведал о шутке Путина про дрова для Германии

Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов рассказал в интервью RT о шутке российского лидера Владимира Путина во время визита в Германию.

«Я не представляю себе, чем, к примеру, Германия может заменить российский газ в ближайшем будущем. Помню, наш президент как-то во время визита в Германию пошутил: "Ладно, российский уголь вам не нравится, российская нефть не нравится, газа вы не хотите. А что вы, дровами будете дома топить? Так ведь и дрова придется у России покупать!» — вспомнил Иванов, бывший руководитель администрации главы государства.

В данном фрагменте интервью речь шла о сфере энергетики в будущем. «Думаю, что через 100 лет останутся и нефть, и газ, но, к примеру, автомобили, на которые приходится львиная доля потребления нефти — в виде бензина, — все больше будут переходить на электричество», — отметил чиновник. Он не уточнил, во время какого именно визита Путина в ФРГ глава государства пошутил про дрова.

Материалы по теме На зов трубы Похоже, «Газпром» сумел найти подход к европейским чиновникам

Иванов обратил внимание, что страны, не располагающие значительными запасами полезных ископаемых, сегодня активно интересуются возобновляемыми источниками энергии. «Да, все зависит от цены, от экономики, но, опять же, природный газ — экологичный источник энергии», — подчеркнул Иванов и далее стал говорить о Германии.

Согласно сайту «Газпрома», ФРГ — крупнейший зарубежный покупатель российского газа. Поставки голубого топлива в эту страну осуществляются с 1973 года. В 2016 году в Германию было экспортировано почти 50 миллиардов кубометров газа.