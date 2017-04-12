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Бундестаг заявил о поддержке проекта «Северный поток-2»

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Петер Рамзауэр
Петер Рамзауэр

Парламент Германии поддерживает проект «Северный поток-2» и считает, что строительство морской части газопровода не должно подчиняться законодательству ЕС. Об этом заявил председатель комитета бундестага по экономике и энергетике‎ Петер Рамзауэр в ходе встречи российских депутатов с коллегами из ФРГ, передает РИА Новости.

По словам депутата, российский газ будет играть «крайне важную роль» в декарбонизации (снижение доли угля при производстве электроэнергии) Германии при отказе от атомной энергетики. «Пока мы не расширили свою инфраструктуру, ключевая роль будет отводиться российскому газу. Со временем она будет становиться все более важной и важной», — заявил Рамзауэр.

«В этой связи должен озвучить совершено четкое "да" проекту "Северный поток-2", — продолжил парламентарий. Реализация этого проекта, по его словам, позволит вдвое увеличить объем газа, поставляемого в Германию напрямую — с 55 до 110 миллиардов кубометров. Этот объем соответствует ежегодно потребляемому страной количеству энергоносителя, отметил Рамзауэр.

По мнению парламентария, причины, которыми руководствуются противники реализации проекта, будь то ЕК, ряд стран Восточной Европы и даже США, носят политический, а не экономический характер.

Кроме того, Рамзауэр считает, что требования третьего энергопакета ЕС (одна и та же компания не может заниматься добычей, транспортировкой и сбытом газа) должны касаться только системы распространения топлива в Евросоюзе. Тогда как участок, проложенный по дну Балтийского моря, под них не попадет.

Ранее, 10 апреля, правительство Дании разработало поправки в законодательство, расширяющие перечень оснований для блокировки проекта «Северный поток-2».

В конце марта стало известно, что Евросоюз решил отказаться от попыток помешать строительству трубопровода «Северный поток-2» и предлагал провести переговоры с Москвой по этому вопросу. Главным препятствием на пути строительства газопровода остается Варшава. Польский антимонопольный регулятор UOKiK несколько раз откладывал рассмотрение ходатайства о выдаче разрешения на создание совместного предприятия Nord Stream 2 AG для реализации проекта.

Соглашение акционеров «Северного потока-2» о строительстве третьей и четвертой ниток газопровода было подписано в начале сентября прошлого года «Газпромом», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie.

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