В США отправят еще один танкер с российским газом

Второй танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России — Provalys — готовится к отправке в США. Он должен добраться до конечного пункта примерно к 15 февраля, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, корабль заберет газ из французского Дюнкерка. Танкер доставит груз в Новую Англию (северо-восток США), так как пропускная способность трубопровода ограничивает потоки сланца из других частей страны в сезон пикового спроса на него. Региону придется заплатить за российский газ в несколько раз большую сумму, чем за местный дешевый сланец.

Первый танкер с российским СПГ — Gaselys — сейчас находится в очереди на вход в порт под Бостоном. Ожидается, что он получит допуск в эти выходные. Корабль доплыл до Соединенных Штатов еще 24 января. Главный исполнительный директор Береговой охраны США в Бостоне Люк Пиннео поясняет, что задержка со входом судна в гавань не является чем-то необычным — проверки могут занимать до трех дней.

Поставка СПГ началась из-за снежных штормов и аномального холода на восточном побережье США, что привело к резкому росту цен на газ — они поднимались до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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