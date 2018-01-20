Российский газ опять развернули и отправили в Америку

Танкер Gaselys со сжиженным природным газом (СПГ), который развернулся в Атлантике за день до прибытия в Бостон, продолжит следовать в пункт назначения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя французской энергетической компании Engie SA, владеющей грузом.

«Конечный пункт назначения судна не изменился», — заявили в компании. Там пояснили, что дата доставки была скорректирована из-за погодных условий.

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Судно Gaselys перевозит груз из газового хранилища близ Лондона, которое ранее получило первую партию сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Североамериканское подразделение Engie приобрело газ у нефтяной компании Petroliam Nasional Bhd. из Малайзии, передает агентство.

Груз планировалось доставить в терминал Everett, расположенный возле Бостона, однако 19 января стало известно, что непосредственно перед прибытием в США танкер развернулся в море и направился в испанский порт Альхесирас.

Поставка СПГ планировалась из-за снежных штормов и аномального холода на восточном побережье США, что привело к резкому росту цен на газ — они поднимались до 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Газета «Коммерсантъ» 9 января написала, что поставка сжиженного газа с «Ямал СПГ» в США «полностью противоречит стратегии развития американского рынка», согласно которой Соединенные Штаты превращаются в крупного экспортера СПГ.

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