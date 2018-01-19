Российский газ развернули у побережья США

Танкер, перевозивший в США добытый в России газ, развернулся за день до прибытия в американский Бостон. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает Bloomberg.

Судно Gaselys должно было достичь восточного побережья США 13 января. Теперь оно направляется в испанский порт Альхесирас, куда прибудет на следующей неделе.

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Владелец груза — североамериканское подразделение компании Engie SA — не комментирует изменение в маршруте танкера, отмечает агентство.

9 января газета «Коммерсантъ» сообщила, что танкер, принадлежащий французской компании Engie, везет груз сжиженного топлива с проекта «Ямал СПГ» в США. «Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа», — отмечало издание.

Поставка планировалась из-за холодной погоды и снежных штормов на восточном побережье Соединенных Штатов. Ухудшившиеся погодные условия спровоцировали резкий рост цен на газ в стране — они поднимались до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

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