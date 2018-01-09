Мечты «Газпрома» об экспорте газа в США станут реальностью

Мечта об экспорте российского сжиженного природного газа (СПГ) в США может стать реальностью — танкер, принадлежащий французской компании Engie, везет груз сжиженного топлива с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в американский Бостон. Об этом во вторник, 9 января, сообщает «Коммерсантъ».

Собственник газа — малайзийская компания Petronas. Но, по словам трейдеров, танкер перевозит топливо российского происхождения. «Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа», — отмечает издание.

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Поставка стала возможной из-за холодной погоды и снежных штормов на восточном побережье Соединенных Штатов. Ухудшившиеся погодные условия спровоцировали резкий рост цен на газ в США — они поднимались до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Поставки газа в США были давней надеждой «Газпрома». Десять лет назад дефицит топлива на американском рынке усугублялся, и предполагалось, что Вашингтон будет крупнейшим импортером СПГ. Но из-за сланцевой революции США собираются стать одним из крупнейших экспортеров природного газа. По мнению экспертов, нынешняя поставка вряд ли выльется в тенденцию, она говорит лишь о том, что рынок становится глобальным.

В ноябре 2017 года польская энергетическая компания PGNiG подписала контракт на поставку сжиженного природного газа из США. Польша объясняет сделку необходимостью повысить энергетическую безопасность региона, где «исторически доминировал российский газ».

О возможностях США помочь Польше и другим европейским государствам с диверсификацией поставок газа в июле прошлого года заявлял президент Дональд Трамп.

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