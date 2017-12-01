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США испугались энергетического доминирования России в Европе

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Строительство газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» усилит доминирование России на европейских энергетических рынках и ударит по Украине, заявили в Госдепартаменте США.

По словам официального представителя ведомства Хизер Науэрт, новые трубопроводы также уменьшат возможности для диверсификации источников энергии в Европе. Прокладка новых трубопроводов негативно повлияет на Украину, так как сократит поставки проходящего через ее территорию газа в европейские страны.

30 ноября парламент Дании принял закон, который может стать помехой строительству «Северного потока-2». Теперь вопрос целесообразности прокладки трубопроводов через территориальные воды страны будет решать министерство иностранных дел королевства.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком». Строительство морского участка газопровода планируется начать в июне 2018 года.

Работы по укладке «Турецкого потока» в море ведутся с мая нынешнего года. Всего построено 448 километров по двум ниткам. Первая из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

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