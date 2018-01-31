Песков прокомментировал сообщения о замене имен в «кремлевском докладе»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения одного из экспертов, принимавших участие в создании «кремлевского доклада», о замене списка в последний момент. Его слова в среду, 31 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Совершенно неважно, кто там что пытался поменять в этом списке. В целом, наверное, это не дело российской стороны — заниматься такими догадками», — заявил Песков.

В России публикацию перечня восприняли как враждебный акт, напомнил пресс-секретарь. Он также отметил противоречивые заявления по поводу будущих санкций, связанных с этим списком.

«Поэтому, к сожалению, мы имеем дело с непредсказуемыми партнерами. И, конечно, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность, по крайней мере, нужно действовать в соответствии с тем пониманием, чего мы хотим», — заключил представитель Кремля.

Ранее в этот день соавтор рекомендаций по составлению списка высокопоставленных чиновников и бизнесменов России, экономист Андерс Ослунд, специализирующийся на странах Восточной Европы, рассказал, что перед передачей в Конгресс США список был изменен. Его рекомендации оказались не использованы администрацией.

30 января Вашингтон представил список из 210 высокопоставленных российских чиновников, крупных бизнесменов и руководителей госкомпаний. Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал, что за «кремлевским докладом» последуют санкции.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации. Он также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом «собака лает, а караван идет».

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