Министр финансов США пообещал санкции на основе «кремлевского списка»

Глава Минфина США Стивен Мнучин пообещал, что за «кремлевским докладом» последуют санкции. Слова министра приводит в Twitter репортер New York Times Аллан Рапопорт.

«Санкции будут. Они последуют за [кремлевским] докладом», — сказал Мнучин, отвечая на вопросы в Сенате.

Вашингтон 30 января представил список из 210 высокопоставленных российских чиновников, крупных бизнесменов и руководителей госкомпаний.

Материалы по теме Двойной удар: США нашли мишень для санкций В новый список попали 96 олигархов и все правительство России

В перечень вошли все федеральные министры и глава российского правительства, руководство администрации президента, топ-менеджеры госкомпаний и российские миллиардеры. Представитель американского Минфина объяснил BuzzFeed, что фамилии 96 олигархов для списка ведомство взяло из рейтинга российского Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

В финансовом ведомстве отмечали, что включение в список не означает ограничений и запретов для его фигурантов, но санкции могут последовать в дальнейшем.

Как поясняли в Минфине, Вашингтон намерен предпринять шаги по введению ограничений для россиян в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы в 2016 году, передавал CNN.

«Кремлевский доклад» подготовили в соответствие с законом о расширении санкций против России, Ирана и КНДР, президент США Дональд Трамп подписал его в августе 2017-го.

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