Костин прокомментировал попадание в санкционный список США

Президент ВТБ Андрей Костин, попавший в последний санкционный список США, в эфире американского телеканала CNN заявил о том, что не рассматривал санкции как персональные, потому что «никаким образом не вредил Америке, американским интересам».

«Я всегда выступал за развитие здоровых деловых отношений с американскими банками, с американскими инвесторами. Так что в отношении меня ввели санкции потому, что американская администрация полагает, что российское правительство проводит неверную политику», — рассказал глава ВТБ. «Это очень печально, это свидетельствует об очень сильной степени недопонимания со стороны правительства, со стороны американской администрации намерений российского правительства, российского руководства. Я думаю, что рано или поздно нам необходимо положить этому конец, потому что ситуация переводит из плохой в очень плохую», — подчеркнул Костин.

«Я даже не рекомендую своему правительству принимать ответные меры, потому что у нас уже произошла взаимная высылка дипломатов по принципу "око за око", теперь вводятся санкции в отношении российских бизнесменов, в том числе частных лиц. Я думаю, что рано или поздно нам следует положить этому конец и начать восстанавливать наши отношения, ведь господин Трамп не раз упоминал о том, что хочет восстановить отношения с Россией, но вместо этого мы заходим в очередной тупик», — отметил он.

При этом, по его словам, он спокойно относится к тому, что аналогичные санкции могут применить и другие юрисдикции, последовав примеру США — в частности, ЕС и Великобритания. «Мне не кажется, что я что-то делаю неправильно, я всегда стремился развивать конструктивные деловые отношения с банкирами со всего мира, и я продолжу это делать. Больше я никак не могу повлиять на этот процесс», — сказал президент ВТБ.

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Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции в отношении 14 российских организаций и семи олигархов. Под ограничения, в частности, попали такие компании как «Русал» и En+, главный подрядчик «Газпрома» — «Газпром бурение», группа «Ренова» и госкомпания «Рособоронэкспорт». В список российских бизнесменов, оказавшихся под новыми санкциями, вошли Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владислав Резник, Андрей Скоч и Кирилл Шамалов.

Также в санкционном списке оказались глава «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. Ограничения коснулись и ряда высокопоставленных российских силовиков, в частности министра внутренних дел Владимира Колокольцева и главы Совета безопасности России Николая Патрушева.

Всего в санкционном списке оказались 26 человек и 15 компаний. Как указывается в сообщении американского Минфина, санкции были введены в связи с ситуациями на Украине и в Сирии, кибератаками, а также попытками «подорвать западную демократию».

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