Великобритания собралась отыграться на российском долге

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена рассмотреть предложение запретить продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату, осуществляющую расчеты по сделкам и контролирующую их выполнение. Об этом пишет The Guardian.
С такой инициативой выступил председатель Комитета по иностранным делам Том Тугендхат. По словам чиновника, лазейки в европейском законодательстве и законодательстве Великобритании позволяют российским банкам (в первую очередь ВТБ), находящимся под санкциями, выступать в роли организатора выпуска российских бондов.
За последнюю неделю Тугендхат трижды призвал устранить брешь в законодательстве. На идею чиновника обратил внимание министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, который назвал предложение интересным.
«Россия может брать займы на рынках капиталов ЕС и США, несмотря на западные санкции, а потом [на полученные средства] поддерживать связанные с Кремлем банки и энергетические компании, которые [находятся под санкциями и] не могут этого делать самостоятельно», — заявил Тугендхат.
Согласно его предложению, еврооблигациям России необходимо перекрыть доступ к ключевым западным клиринговым компаниям, таким как Euroclear и Clearstream. Это, по словам Тугендхета, позволит воспрепятствовать перепродаже российских облигаций на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов от покупки бумаг.
В марте Министерство финансов России разместило евробонды на четыре миллиарда долларов. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превысил этот объем и достигал семи миллиардов. Ведомство разместило долговые бумаги под названием «Россия-2029» и «Россия-2047». Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39 процентов). Как отметили в министерстве, половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели британские инвесторы.