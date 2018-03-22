Великобритания и США дали России в долг

Министерство финансов РФ успешно разместило государственные облигации с погашением в 2029 и 2047 годах. Объем привлеченных средств от евробондов под названием «Россия-2029» и «Россия-2047» составил четыре миллиарда долларов. При этом спрос со стороны инвесторов значительно превысил этот объем и достигал семи миллиардов долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

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Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39 процентов), США (25 процентов) и России (22 процента).

На инвесторов из континентальной Европы и Азии в совокупности пришлось 14 процентов удовлетворенных заявок.

«Без малого половину дополнительного 29-летнего выпуска приобрели инвесторы из Великобритании», — отметили в Минфине.

В размещении приняли участие 170 инвесторов. Как сообщили в Минфине, заявки поступили от крупных фондов, которые прежде не участвовали в первичном размещении российских еврооблигаций. По результатам размещения 67 процентов выпуска приобрели фонды и управляющие компании, банки выкупили 23 процента, страховые компании и прочие инвесторы — 10 процентов.

На выкуп облигаций «Россия-2030» направили основную часть денежных средств в объеме 3,2 миллиарда долларов, привлеченных от размещения «Россия-2029» и «Россия-2047». Остальная часть средств от размещения в сумме 800 миллионов долларов была зачислена в бюджет России.

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