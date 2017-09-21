Финансы
 

Минфин России отчитался о доразмещении евробондов в рамках обмена

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Министерство финансов России в рамках обмена доразмещает еврооблигации на 1,404 миллиарда долларов с погашением в 2027 году, на 2,5 миллиарда долларов — с погашением в 2047 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. Доходность 10-летних бондов составляет 4 процента, 30-летних — 5,2 процента.

13 сентября Минфин объявил о начале обмена облигаций двух выпусков внешних займов с погашением в 2018 и 2030 годах на новые бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Сбербанк КИБ».

Как сообщил РИА Новости руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, спрос на еврооблигации России, размещаемые в ходе обмена выпусков с погашением в 2018 и 2030 году на новые, составил около 6 миллиардов долларов, заявки на новые бумаги подали 135 инвесторов.

В размещении новых бумаг приняло участие много новых инвесторов. «Это так называемые real money, хедж-фонды, частные инвесторы заходили в основном в короткую бумагу. Были также азиатские страховые компании, они предпочитали выпуск с погашением в 2047 году», — сказал Соловьев.

19 июня Минфин начал размещение суверенных еврооблигаций. Объем выпуска бумаг со сроком погашения в 30 лет составил два миллиарда долларов. Еще на миллиард были выпущены евробонды сроком на 10 лет. Доходность 10-летнего транша составляет 4,25 процента, 30-летнего — 5,25 процента.

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае прошлого года страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.

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