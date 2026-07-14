Солист «Три дня дождя» отправился в рехаб после скандального концерта

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов отправился на лечение после скандального концерта

Солист популярной российской группы «Три дня дождя» Глеб Викторов отправился на лечение после скандального выступления в Екатеринбурге. Об этом сестра артиста Ева Снегирева сообщила в Telegram.

Она уточнила, что ее брату необходим отдых и детокс, поскольку в последнее время он был крайне измотан. По ее словам, судьба запланированных концертов группы решится через несколько дней, после встречи руководства с музыкантами.

«На данный момент артист (мой родной брат) отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину. В данной точке нам остается набраться терпения», — написала Снегирева.

Ранее поклонники обвинили Викторова в срыве концерта. Артист самостоятельно исполнил несколько песен, однако вскоре перестал попадать в ноты, забыл текст и с трудом стоял на ногах. Фанаты отметили, что с середины концерта Викторову включили фонограмму, и предположили, что певец вышел на сцену пьяным. В ходе выступления он попытался сделать несколько политических высказываний, однако звукорежиссер выключил его микрофон.