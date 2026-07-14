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16:41, 14 июля 2026Культура

Солист «Три дня дождя» отправился в рехаб после скандального концерта

Солист «Три дня дождя» Глеб Викторов отправился на лечение после скандального концерта
Ольга Коровина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Солист популярной российской группы «Три дня дождя» Глеб Викторов отправился на лечение после скандального выступления в Екатеринбурге. Об этом сестра артиста Ева Снегирева сообщила в Telegram.

Она уточнила, что ее брату необходим отдых и детокс, поскольку в последнее время он был крайне измотан. По ее словам, судьба запланированных концертов группы решится через несколько дней, после встречи руководства с музыкантами.

«На данный момент артист (мой родной брат) отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину. В данной точке нам остается набраться терпения», — написала Снегирева.

Ранее поклонники обвинили Викторова в срыве концерта. Артист самостоятельно исполнил несколько песен, однако вскоре перестал попадать в ноты, забыл текст и с трудом стоял на ногах. Фанаты отметили, что с середины концерта Викторову включили фонограмму, и предположили, что певец вышел на сцену пьяным. В ходе выступления он попытался сделать несколько политических высказываний, однако звукорежиссер выключил его микрофон.

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