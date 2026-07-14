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16:38, 14 июля 2026Бывший СССР

Армии двух постсоветских стран прошли по Парижу

ВСУ и армия Молдавии прошли по Парижу во время парада в честь дня взятия Бастилии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu / Getty Images

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и армии Молдавии прошли по Парижу во время парада в честь дня взятия Бастилии. О проходе представителей молдавской национальной армии сообщает Минобороны республики, передает Newsmaker.

«Участие молдавских военных в одной из самых значимых военных церемоний Франции способствует укреплению сотрудничества между молдавской Национальной армией и вооруженными силами государств-партнеров», — сообщили в ведомстве. Молдавию в Париже представляли военнослужащие из роты почетного караула. На параде также присутствовала президент республики Майя Санду.

Украину представляла президентская гвардия из 25 военных. Военнослужащие во время прохода отдали честь президенту Украины Владимиру Зеленскому, который находился на зрительской трибуне.

Во Франции день взятия Бастилии празднуется с 1880 года и является днем памяти о единстве французской нации. Поводом стала Великая французская революция 1789 года, которая завершила период абсолютной монархии.

Ранее еще один постсоветский лидер, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил французскому лидеру Эммануэлю Макрону поздравление с днем взятия Бастилии. В письме он заявил о начале «новой эры» в отношениях Баку и Парижа после периода дипломатического кризиса, вызванного конфликтом в Нагорном Карабахе.

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