Сбербанк опустил ипотеку до рекорда

Крупнейший российский банк — государственный Сбербанк — объявил о рекордном снижении ставок по ипотеке. Об этом рассказал лично глава госбанка Герман Греф в ходе годового собрания акционеров банка, трансляция которого шла на странице Сбербанка на Facebook.

Как отмечается в сообщении госбанка, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру», базовые ставки по ипотеке с 9 июня будут снижены на 0,3-0,5 процентных пункта, в зависимости от категории клиента. Таким образом ставки по кредитам будут снижены до 7,1-9,5 процентов годовых при условии страхования жизни заемщика и подтверждения дохода клиента.

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Параллельно Сбербанк запустил промоакцию для покупателей жилья на первичном рынке. Таким клиентам госбанк предлагает оформить ипотеку до 31 августа по еще более низкой ставке. Минимально возможная ставка составит всего 6,7 процента, что является рекордом. Однако в этом случае клиент должен получать зарплату в банке, а минимальная сумма должна составить не менее 3,8 миллиона рублей.

Банки вынуждены снижать ставки по ипотеке и другим кредитным продуктам вслед за решениями Банка России, который на протяжении нескольких лет планомерно снижает ключевую ставку, делая заемные средства более доступными.

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