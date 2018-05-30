Сбербанк избавился от 5 тысяч сотрудников

Крупнейшая российская финансовая группа Сбербанк сократила пять тысяч сотрудников по итогам первого квартала 2018 года. Об этом говорится в отчете банка по итогам первого квартала по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Фактическая численность штатных сотрудников группы на 31 марта 2018 года составляет 304 тысячи 997 человек (31 декабря 2017 года: 310 тысяч 277 человек)», — говорится в отчете госбанка. Это не первый год, когда крупнейший банк России проводит массовые сокращения: за первый квартал 2017 года банк сократил более четырех тысяч сорудников.

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Чистая прибыль за первый квартал 2018 года составила 212,1 миллиарда рублей, что на 27 процентов больше, аналогичного периода прошлого года. Ключевая статья доходов Сбербанка — процентные доходы, которые за вычетом расходов достигли 358,6 миллиарда рублей. На рост процентных доходов повлиял рост кредитного портфеля, а также снижение процентных ставок по депозитам.

Прибыль на обыкновенную акцию Сбербанка составила 9,84 рубля, что на 26,3 процента выше в сравнении с первым кварталом 2017 года. Рентабельность активов достигла 3,1 процента против 2,7 процента на конец первого квартала 2017 года, рентабельность капитала выросла с 23,1 процента в первом квартале 2017 года до 24,2 процента.

В феврале сообщалось, что по итогам 2017 года компания уволила 8,8 тысячи сотрудников и заработала 748,7 миллиарда рублей.

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