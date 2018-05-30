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Сбербанк избавился от 5 тысяч сотрудников

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Крупнейшая российская финансовая группа Сбербанк сократила пять тысяч сотрудников по итогам первого квартала 2018 года. Об этом говорится в отчете банка по итогам первого квартала по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Фактическая численность штатных сотрудников группы на 31 марта 2018 года составляет 304 тысячи 997 человек (31 декабря 2017 года: 310 тысяч 277 человек)», — говорится в отчете госбанка. Это не первый год, когда крупнейший банк России проводит массовые сокращения: за первый квартал 2017 года банк сократил более четырех тысяч сорудников.

Чистая прибыль за первый квартал 2018 года составила 212,1 миллиарда рублей, что на 27 процентов больше, аналогичного периода прошлого года. Ключевая статья доходов Сбербанка — процентные доходы, которые за вычетом расходов достигли 358,6 миллиарда рублей. На рост процентных доходов повлиял рост кредитного портфеля, а также снижение процентных ставок по депозитам.

Прибыль на обыкновенную акцию Сбербанка составила 9,84 рубля, что на 26,3 процента выше в сравнении с первым кварталом 2017 года. Рентабельность активов достигла 3,1 процента против 2,7 процента на конец первого квартала 2017 года, рентабельность капитала выросла с 23,1 процента в первом квартале 2017 года до 24,2 процента.

В феврале сообщалось, что по итогам 2017 года компания уволила 8,8 тысячи сотрудников и заработала 748,7 миллиарда рублей.

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