Уволенный за «бесполезность "Газпрома"» аналитик ответил главе Сбербанка

Бывший аналитик Sberbank CIB (инвестиционная «дочка» Сбербанка) Александр Фэк не согласился с критикой главы крупнейшего госбанка страны Германа Грефа. Фэк, в свою очередь, утверждает, что скандальный отчет он готовил около месяца, собирая всю необходимую информацию. Обвинения Грефа в непрофессионализме Фэк считает необоснованными. Об этом в пятницу, 25 мая, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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По словам уволенного аналитика, большую часть времени в рамках подготовки отчета он потратил на расчеты финансовых моделей будущих проектов «Газпрома», целью же отчета был прогноз будущих параметров инвестпрограммы госкомпании.

Об увольнении Фэка стало известно 22 мая. Причиной увольнения назывался его отчет о «бесполезности "Газпрома"». В аналитическом докладе Фэк утверждал, что госкомпания ведет деятельность фактически только ради своих подрядчиков — компаний Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, — из-за чего «Газпром» теряет инвестпривлекательность.

Помимо Фэка, из Sberbank CIB был уволен руководитель аналитического подразделения Александр Кудрин. Пресс-служба банка утверждала, что они расстались с Кудриным по соглашению сторон. Детали расставания в пресс-службе не раскрыли. В первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало известно, что глава госбанка Герман Греф принес извинения Геннадию Тимченко за «непрофессиональный доклад».

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