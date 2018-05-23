Сбербанк вступился за «Газпром»

Глава Сбербанка Герман Греф счел «безответственностью или сознательной провокацией» критический отчет Sberbank CIB о «Газпроме» и его подрядчиках, подготовленный Александром Фэком и Анной Котельниковой. По словам Грефа, документ вышел с нарушениями внутренних регламентов компании и этических норм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

По мнению Грефа, автор отчета «делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок». «Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB приняли решение с автором отчета расстаться», — сказал глава Сбербанка.

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В отчете аналитики пришли к выводу, что «Газпром» управляется не ради коммерческой выгоды. В частности, в докладе говорится, что главными выгодоприобретателями проектов «Газпрома» по строительству газопроводов «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток» становятся не его акционеры, а подрядчики.

Среди них «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз», половина которого принадлежит Геннадию Тимченко и его семье.

Позже стало известно, что Sberbank CIB уволил аналитика Александра Фэка. В банке объяснили решение тем, что «любые документы, исходящие от независимых аналитиков рынка, должны основываться исключительно на проверенных, подтвержденных данных и информации из открытых источников».

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