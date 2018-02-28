Сбербанк уволил тысячи сотрудников и заработал миллиарды

Крупнейший российский банк — государственный Сбербанк — отчитался о работе в 2017 году. За минувший год финансовая организация уволила 8,8 тысячи человек, а чистая прибыль банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2017 год выросла на 38,2 процента, составив 748,7 миллиарда рублей. Об этом свидетельствует отчетность банка, копия которой имеется в распоряжении «Ленты.ру».

«Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 310 277 человек (31 декабря 2016 года — 319 153 человека», — говорится в отчете Сбербанка. Представитель банка пояснил ТАСС, что сокращения обусловлены стратегией банка.

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«Мы движемся по модели, когда у нас действительно сокращается персонал в бэк-офисных подразделениях, в мидл-офисе, в операционной функции и все, что можно автоматизировать, мы автоматизируем. Заменяем роботами в какой-то части, в какой-то части они помогают нам работать, а не просто заменяют нас», — рассказал собеседник агентства.

При этом банк наращивает число сотрудников в высокотехнологичных подразделениях, а высвободившиеся ресурсы направляет на повышение зарплат сотрудников. В частности, в 2018 году зарплатный фонд будет увеличен на пять процентов.

В феврале Сбербанк в очередной раз заменил некоторых сотрудников банка роботами и программами для экономии и автоматизации процессов.

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