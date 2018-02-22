Сбербанк станет халяльным

Сбербанк задумал открыть так называемые «исламские окна» в своих отделениях. Об этом сообщил зампредправления банка Олег Ганеев, сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что в подобных окнах будут обслуживаться в соответствии с требованиями исламского банкинга. «Это одна из целей кросфункциональной рабочей группы в банке — выйти на то, чтобы, понятно, не во всей инфраструктуре Сбербанка, а где наиболее ярко будет выражена потребность физических лиц, мы будем открывать такие окна. Там, где будет спрос», — пояснил идею Ганеев.

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По его словам, идею готов поддержать Центральный банк, который намерен опробовать подобные проекты в рамках «регулятивной песочницы». «Мы предложим на базе одного из регионов. Взять регион и начать этим заниматься в формате песочницы в интересах, я бы сказал, не Центрального банка, а в целом банковской системы России. Если этот формат будет поддержан, я думаю, что первые окна после того, как будут приняты решения, мы увидим в течение года», — отметил Ганеев.

Представитель Сбербанка рассказал, что подобные окна уже существуют в некоторых банках Башкирии, Татарстана и Чечни. Исламский банкинг отличается от классического банкинга запретами на проценты по кредиту, торговыми спекуляциями, а также всех операций связанных со временем, по этой логике, например, запрещены торговля фьючерсными контратками.

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