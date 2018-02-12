Сбербанк запустил собственный мессенджер

Сбербанк запустил мессенджер в собственном мобильном приложении, в котором клиенты могут общаться друг с другом или переводить деньги. Официально кредитная организация не сообщала о новшестве, но возможность общаться с контактами из записной книжки появилась в последнем обновлении приложения.

Новая вкладка называется «Диалоги β». Собеседника можно найти по имени в записной книжке или по номеру телефона. Перед началом диалога пользователь видит две вкладки: «сообщение» и «деньги». «Переписка защищена», — говорится в системном сообщении.

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В декабре 2017 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2018 году кредитная организация может запустить собственный мессенджер для корпоративных коммуникаций.

О планах по созданию собственного мессенджера, с помощью которого пользователи смогут покупать товары и услуги, общаясь напрямую с продавцами, в Сбербанке сообщали еще весной 2016 года.

В конце того же года Греф сообщил, что не любит социальные сети Instagram и Twitter, но с удовольствием пользуется китайским мессенджером WeChat.

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